Il coro ’le Bohémiennes’ in concerto a Fermo e Montottone: emozioni in musica

Tutto pronto per il concerto del coro le "Bohémiennes" che si si esibirà in concerto domenica (3 settembre) alle ore 21,15 a Montottone, in piazza Castello. Il coro, numerosissimo, sarà accompagnato da "bohémiennes" professioniste come Tiziana Forti Paolini (pianoforte), Daniela Carlini (violino) e Claudia Sartori (flauto). Lo spettacolo, in collaborazione con il Gruppo Bandistico di Montottonese, prenderà il via dopo i saluti della presidente regionale della Commissione pari opportunità, Maria Lina Vitturini. Il coro, che ha una storia recente, è nato in occasione della Festa della Musica 2023, spettacolo che si svolge ogni anno a Montegiorgio con l’esibizione di artisti negli angoli più suggestivi del paese. Diverse donne del luogo, di età diverse e dalle professioni più disparate, ma con la passione comune del canto, si sono unite per dare vita ad uno spettacolo pieno di brio, colore e divertimento. Canto, danza, ritmo, tanti bei sorrisi e abiti colorati hanno regalato gioia agli spettatori presenti, i quali hanno esortato a gran voce l’esordiente realtà tutta femminile a portare avanti il bel progetto canoro. La voglia e l’entusiasmo nelle esecutrici partecipanti del coro sono stati determinanti per continuare un percorso che era finalizzato inizialmente all’unica performance di quel 24 giugno 2023. E via allora con i mercatini, sagre, feste di paese, cantando tra le vie e nelle piazze, destando vivace curiosità tra i presenti con grande inaspettato gradimento e successo. L’idea di questa compagine musicale è di Manuela Cosenza Liberati, musicista montegiorgese diplomata in canto al conservatorio ’Rossini’ di Pesaro, con orientamento, corsi di perfezionamento ed esperienza quarantennale di musica corale. "Lo stimolo a formare il gruppo – spiega Cosenza Liberati - in realtà arriva dalle mie ex allieve bambine allora, negli anni ‘80, ‘90 e 2000, donne adulte oggi, lavoratrici e madri con la nostalgia dei tempi ’corali’ che furono. La proposta e gli inviti tra parenti, amiche, colleghe e altro tipo di contatti, ha radunato un consistente numero di coriste, provenienti anche da altri paesi come Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Montottone, Belmonte Piceno, Petritoli, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete e Santa Vittoria in Matenano. Siamo più di cinquanta, il gruppo è talmente corposo da non poter trovare una sede al chiuso. Fortunatamente sin dall’inizio la bella stagione ha permesso come una benedizione di effettuare le prove all’aperto e da questa esperienza artistica povera, un po’ nomade, libera, e di strada, scaturisce il nome Bohémiennes".