Il coro Ventidio Basso ancora al Rof

Il Rossini Opera Festival di Pesaro, tra gli eventi lirici più prestigiosi del mondo, parla (anzi canta) anche un po’ ascolano. Per il settimo anno consecutivo, infatti, il coro Ventidio Basso, diretto dal maestro Giovanni Farina, è presente è sarà tra i protagonisti di quattro produzioni. "‘La presenza del coro Ventidio Basso al Rof non è solo un fatto artistico di assoluto livello – dice il sindaco Fioravanti –, ma costituisce anche uno straordinario veicolo di promozione della città di Ascoli". Il coro sarà impegnato in: ‘Eduardo e Cristina’, alla Vitrifrigo Arena, l’11, 14, 17 e 20 agosto, ‘Adelaide di Borgogna’, sempre nell’Arena, il 13, 16, 19 e 22 agosto, ‘Cantata in onore del sommo pontefice Pio IX’, il 15 agosto, alle 16, e in chiusura del festival, il 23 agosto, ancora nell’Arena, con la ‘Petite messe solennelle’. Quattro produzioni impegnative che la formazione guidata da Giovanni Farina affronta con un totale di 50 elementi. La prima di ‘Edoardo e Cristina’ sarà anche trasmessa in diretta da Rai 5 e questo darà maggiore eco all’evento.