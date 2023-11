Il corpo bandistico saluta il maestro Franco Alesiani

In occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, il Corpo bandistico città di Falerone e il gruppo Majorettes, ha organizzato una doppia cerimonia. Un concerto per rinsaldare una tradizione fatta di devozione, ma anche per festeggiare il maestro Franco Alesiani, che dopo 43 anni, lascerà la guida della banda cittadina. Quella di Franco Alesiani è stata una vita dedita alla musica: già da adolescente suonava nelle bande dei comuni limitrofi, ma l’esperienza più formativa è stata quella prestata durante il servizio militare. Ad Imperia è stato primo clarinetto nella banda dell’esercito 89º fanteria, e proprio qui ha avuto modo di imparare tutti gli strumenti di tipo bandistico. Il 5 novembre 1973, ha ottenuto il primo incarico come insegnante del corso musicale bandistico di Grottazzolina; poi nel 1980 su incarico dell’allora sindaco di Falerone, rifondò la Banda di Falerone che si era sciolta nel 1940. Con grande passione, professionalità e maestria, nel giro di poco tempo, Franco Alesiani ricreo il Corpo bandistico a cui aggiunse anche il gruppo delle Majorettes, che offre bellissime coreografie alle esibizioni della banda. I musicanti e le majorettes hanno voluto ringraziare Alesiani per la passione trasmessa a intere generazioni.