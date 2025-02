Il corso di formazione e perfezionamento per i cavalieri

E’ stata una delle novità di maggior rilievo della Quintana 2024 e, visto il successo riscosso, il consiglio degli anziani ha deciso di riproporre anche per il 2025 il corso di formazione e perfezionamento per cavalieri di eventi storici. Posizione dell’assetto in sella, sintonia con il cavallo, postura e traiettorie dell’otto saranno solo parte degli obiettivi da raggiungere e migliorare per gli aspiranti cavalieri ed amazzoni. Il corso avrà come obiettivo della gara storica con una formazione specifica per approcciarvi al meglio: dai regolamenti alla metodologia, dalla gestione tecnica a quella emotiva del partecipante. Confermato lo staff tecnico dello scorso anno composto da tre professionisti di livello assoluti: il direttore Umberto Colavita e i due tecnici d’eccezione Emanuele Capriotti e Paolo Margasini.