Il corso Lions sulla leadership:: "Grande partecipazione"

Si è svolto a Grottammare, nella sala riunioni dell’Hotel Parco dei Principi, il corso inter distrettuale di Leadership per Lions Emergenti, organizzato dal Distretto Lions 108°. Un programma formativo interattivo della durata di tre giorni, progettato per preparare i soci Lions a ricoprire incarichi di leadership all’interno del proprio club, in particolare quello di presidente. Docenti Lions del corso, Fabrizio Ungaretti e Francesca Romana Vagnoni.

A livello mondiale, nell’ultimo anno, Lions e i Leo di tutto il mondo, con il supporto della Lions Clubs International Foundation, hanno servito oltre 422 milioni di persone attraverso diverse cause globali. In Italia, come evidenziato nell’ultimo Bilancio di Missione, hanno donato quasi 12 milioni di euro, assistendo in numerosi ’service’ 4 milioni e mezzo di persone su tutto il territorio nazionale attraverso 1,3 milioni di ore dedicate dai soci volontari.

"Si è concluso con una partecipazione superiore al previsto il corso base per la formazione di leader all’interno dei nostri club" ha dichiarato Giuseppe Milazzo, coordinatore distrettuale del Global Leadership Team del Lions Club di San Benedetto.