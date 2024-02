Il corso online sul turismo

"Il turismo inclusivo in riviera per un’accoglienza di qualità" è un corso di formazione, completamente gratuito che si svolgerà in modalità online ogni martedì dal 27 febbraio, per un totale di 8 ore. La docenza è affidata a ’Village for all V4A’, società specializzata nel turismo accessibile. Il corso è rivolto soprattutto agli operatori turistici: albergatori, ristoratori, imprenditori di attività commerciali, personale di musei, guide turistiche, operatori culturali. La formazione è realizzata nell’ambito del progetto Marche for All che vede assieme i comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e Massignano. L’iscrizione al corso di formazione si effettua al seguente link: https://forms.gle/ZZ2kUu4iTH13NRkp8. Durante il corso si parlerà di numeri e mercato del turismo accessibile, inquadramento normativo, le esigenze delle persone con disabilità, gli errori da non commettere, comunicazione attraverso un linguaggio appropriato.