Il corso spostato a Camerino "Scelta condivisa col Comune Ad Ascoli ne arriveranno altri"

L’Unicam interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla questione legata al trasferimento del corso di laurea in tecnologie e diagnostica per i beni culturali ed il restauro. Tema trattato negli ultimi giorni a seguito dell’interrogazione orale rivolta al sindaco da parte dei consiglieri di opposizione del Pd. L’università di Camerino ha voluto precisare la volontà di rafforzare la propria offerta didattica nel Piceno. Una serie di corsi presenti ad Ascoli da trent’anni, esattamente dal 1993, e legati alla scuola di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ che ad oggi conta complessivamente 800 studenti e 63 unità tra corpo docenti e tecnici amministrativi. "Unicam ribadisce che, come sempre accaduto, qualsiasi scelta inerente l’offerta didattica nella città, è stata comunicata e condivisa con il comune di Ascoli ed il cup – si legge nel comunicato –. Tale rapporto di collaborazione proseguirà con la consueta disponibilità e chiarezza, che da sempre caratterizzano l’operato dell’ateneo di Camerino in questo territorio". All’interno della stessa scuola verranno attivati nuovi indirizzi rivolti ai ragazzi. "È prevista l’attivazione di ulteriori due corsi di laurea – prosegue l’ateneo -: una laurea triennale in ‘arti, industrie creative e beni culturali’ ed una magistrale in ‘paesaggio ed agricoltura’. Ciò va nella direzione di completare, potenziare ed arricchire l’offerta didattica che rappresenta, per il comune di Ascoli, un sicuro volano economico e di impatto sociale".

Come accennato tecnologie innovative per i beni culturali dal prossimo anno accademico sarà spostata a Camerino. A tutti gli studenti però già iscritti (7 al primo anno, 5 al secondo e 11 al terzo) sarà garantita la continuità didattica nella sede di Ascoli, senza la necessità di trasferimento, costi aggiuntivi o modifiche al piano di studi scelto.

mas.mar.