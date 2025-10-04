Il corteo in centro. Un fiume colorato senza disordini:: "Dalla parte giusta"

"Ascoli lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare". E’ uno dei tanti slogan intonati ieri mattina durante la manifestazione che si è svolta ad Ascoli nell’ambito dello sciopero indetto da Cgil e Usb, oltre ad altre organizzazioni e sigle, a sostegno della Flotilla, la missione bloccata dall’esercito israeliano mentre portava via mare aiuti umanitari alle popolazioni a Gaza. Slogan, cori di sostegno alla causa palestinese, insulti contro Israele ma anche contro la premier Giorgia Meloni e il vice premier Matteo Salvini.

Il corteo, nel complesso pacifico, festoso e colorato, è partito poco dopo le 11 dallo Squarcia; dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele e piazza Arringo è giunto in via Trieste dove i manifestanti si sono attestati davanti alla Prefettura. Per la Questura le presenze stimate superavano il migliaio di presenti, per la Cgil 3.000. Per lo più giovani e giovanissimi, ma anche qualche genitore coi bambini piccoli e persone adulte. Non solo bandiere della Cgil e della Palestina: in tanti hanno indossato la kefiah, il copricapo tradizionale arabo e mediorientale che, originariamente usato dai contadini per proteggersi dal sole e dalla polvere, è diventato anche un importante simbolo del nazionalismo e della lotta palestinese. Canti, cori in un clima ben lontano dalle scene di guerriglia urbana registrate in altre città in questi giorni.

"Siamo qui per chiedere, come in tutta Italia, la fine immediata del genocidio a Gaza, il cessate il fuoco e la fine dell’assedio, il blocco dell’embargo umanitario di Israele e di aprire corridoi umanitari subito – ha detto la segretaria provinciale della Cgil Barbara Nicolai – Serve inoltre un cambiamento radicale della politica economica: basta tagli al sociale, basta fondi al riarmo. E’ importante poi dare pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, attaccata mentre portava aiuti e solidarietà internazionale al popolo palestinese assediato, intimidita, attaccata, criminalizzata. Difenderla – ha aggiunto - significa difendere il diritto alla solidarietà, alla speranza e soprattutto scegliere da che parte stare, non essere indifferenti".

Critiche anche alla Meloni che ha definito lo sciopero indetto dalla Cgil un’iniziativa "da irresponsabili, fatto dai lavoratori solo per avere il weekend lungo e non compatibile con la rivoluzione". Per Nicolai sono "parole offensive e irrispettose verso chi rinuncia volontariamente a una parte del suo stipendio. Questo sciopero, invece, a difesa della pace, vuol dire anche difendere i diritti dei lavoratori".

