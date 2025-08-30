Il cortometraggio ’Le ali invisibili’ premiato anche al CortIntelvi

’Le ali invisibili’, cortometraggio firmato da Marco Trionfante, continua a mietere premi e riconoscimenti ad ogni latitudine. Stavolta la buona notizia arriva dal CortIntelvi – Festival Internazionale di Cortometraggi, dove il premio per la miglior Colonna Sonora è stato assegnato al maestro Cristiano Corradetti, nel corso della serata finale della 6ª edizione svoltasi al Cinema di San Fedele Intelvi (Centro Valle Intelvi, CO). "Ho lavorato a una partitura essenziale, capace di fondere timbro e spazio in funzione del racconto. Condividerla con il pubblico di CortIntelvi è stato un privilegio", dichiara Cristiano Corradetti. "Questo riconoscimento premia una drammaturgia del suono pensata come respiro narrativo del film: un tessuto musicale che accompagna i volti, i silenzi, i passaggi emotivi, senza mai sovrastare l’immagine", commenta il regista Marco Trionfante. Il festival che anima l’estate della Valle Intelvi tra il Lago di Como e il Ceresio prevede tra i riconoscimenti ufficiali anche un Premio per la Miglior Colonna Sonora: un’attenzione specifica alla qualità musicale del cinema breve, nel solco delle categorie tecniche (fotografia, interpretazione, ecc.). La selezione 2025 ha ospitato opere e ospiti di rilievo nazionale ed internazionale, con più di 130 lavori presentati provenienti, oltre che dall’Italia, da India, Spagna, Stati Uniti, e diversi altri Paesi europei ed extraeuropei; tra le note legate al cortometraggio, la colonna sonora comprende anche il brano ’La differenza’ di Gianna Nannini.

Stefania Mezzina