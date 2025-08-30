Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Il cortometraggio 'Le ali invisibili' premiato anche al CortIntelvi
30 ago 2025
ANNA MEZZINA
Cronaca
Il premio per la miglior Colonna Sonora. assegnato a Cristiano Corradetti

Il premio per la miglior Colonna Sonora. assegnato a Cristiano Corradetti

’Le ali invisibili’, cortometraggio firmato da Marco Trionfante, continua a mietere premi e riconoscimenti ad ogni latitudine. Stavolta la buona notizia arriva dal CortIntelvi – Festival Internazionale di Cortometraggi, dove il premio per la miglior Colonna Sonora è stato assegnato al maestro Cristiano Corradetti, nel corso della serata finale della 6ª edizione svoltasi al Cinema di San Fedele Intelvi (Centro Valle Intelvi, CO). "Ho lavorato a una partitura essenziale, capace di fondere timbro e spazio in funzione del racconto. Condividerla con il pubblico di CortIntelvi è stato un privilegio", dichiara Cristiano Corradetti. "Questo riconoscimento premia una drammaturgia del suono pensata come respiro narrativo del film: un tessuto musicale che accompagna i volti, i silenzi, i passaggi emotivi, senza mai sovrastare l’immagine", commenta il regista Marco Trionfante. Il festival che anima l’estate della Valle Intelvi tra il Lago di Como e il Ceresio prevede tra i riconoscimenti ufficiali anche un Premio per la Miglior Colonna Sonora: un’attenzione specifica alla qualità musicale del cinema breve, nel solco delle categorie tecniche (fotografia, interpretazione, ecc.). La selezione 2025 ha ospitato opere e ospiti di rilievo nazionale ed internazionale, con più di 130 lavori presentati provenienti, oltre che dall’Italia, da India, Spagna, Stati Uniti, e diversi altri Paesi europei ed extraeuropei; tra le note legate al cortometraggio, la colonna sonora comprende anche il brano ’La differenza’ di Gianna Nannini.

Stefania Mezzina

