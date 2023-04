Il cortometraggio sociale ’Anna’ insignito al premio Albero Andronico

Ancora riconoscimenti per il cortometraggio sociale Anna, interamente girato a Grottammare e che si annovera tra gli short movie indipendenti più premiati ed apprezzati in Italia. Mercoledì della scorsa settimana nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma, all’interno della XVI edizione del premio Albero Andronico, ha ricevuto un diploma di merito speciale, all’interno della categoria cinema. Una produzione frutto della genialità del regista Vincenzo Palazzo e dell’intuizione dell’Artistic Picenum di proporre Grottammare, con le sue bellezze ed i suoi personaggi, come location di ripresa. A maggio l’Artistic Picenum tornerà protagonista in un doppio appuntamento di inediti teatrali nel Piceno: il 6 maggio, al Teatro Mercantini di Ripatransone con" Scena Muta di PierMassimo Macchini" e il 13 al Teatro delle Energie di Grottammare con " Il Doppiatore Marchigiano" , Prenotazioni già disponibili; info 3475406630.