Il Covid molla la presa: casi ormai dimezzati

Si sono dimezzati, in una settimana, i casi di Covid-19 nella provincia di Ascoli. Anche se il Piceno ha purtroppo registrato, sempre nell’arco temporale di sette giorni, un decesso causato dal Sars-Cov-2, in un quadro regionale più significativo che ne ha contati 15. Secondo i numeri dell’ultimo bollettino dell’osservatorio epidemiologico delle Marche, nella provincia Picena, nell’ultima settimana (da venerdì 6 gennaio a venerdì 13 gennaio), sono stati diagnosticati 310 nuovi positivi, contro i 680 della settimana precedente. Il calo dei contagi ha comunque interessato tutta la regione dove, dal 6 al 12 gennaio i nuovi casi sono stati 1.969 (545 in provincia di Ancona, 310 in provincia di Ascoli, 235 in provincia di Fermo, 452 in provincia di Macerata, 335 in provincia di Pesaro-Urbino e 92 di fuori regione) su 5.122 tamponi, 1.181 in meno rispetto ai 3.850 della settimana precedente su oltre 7.000 tamponi analizzati.

Un calo sicuramente legato anche al minore numero di test eseguiti, ma comunque importante. E’ scesa anche l’incidenza che è arrivata a 130,92 su 100 mila abitanti (rispetto a 255,98 di una settimana fa). Sono invece 39 in meno i ricoveri legati al Covid-19 negli ospedali marchigiani: da 158 sono passati a 119, di cui tre in terapia intensiva, quattro in semi-intensiva, 112 in reparti non intensivi, oltre a 16 persone in osservazione nei Pronto soccorso. Come detto, in 7 giorni ci sono stati però 15 decessi legati al Covid-19 (il totale da inizio pandemia passa da 4.315 a 4.330), di cui tre nelle ultime 48 ore.

Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.779. Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi comune per comune nel Piceno, la stessa risulta la seguente dal report del Servizio salute della Regione e mostra un significativo calo dei numeri in tutti i comuni: Acquasanta 12, Acquaviva 19, Appignano 10, Arquata zero, Ascoli 158, Carassai zero, Castel di Lama 39, Castignano 6, Castorano 12, Colli 10, Comunanza inferiori a 5, Cossignano inferiori a 5, Cupra 14, Folignano 25, Force inferiori a 5, Grottammare 55, Maltignano 8, Massignano 17, Monsampolo 6, Montalto 6, Montedinove inferiori a 5, Montefiore dell’Aso inferiori a 5, Montegallo inferiori a 5, Montemonaco zero, Monteprandone 40, Offida 15, Palmiano zero, Ripatransone 14, Roccafluvione 10, Rotella inferiori a 5, San Benedetto 116, Spinetoli 33 e Venarotta inferiori a 5.

Lorenza Cappelli