Il crac di Asteria: "Ente fatto chiudere per volontà politica"

"La società Asteria poteva andare avanti ed evitare che fosse messa in liquidazione, avendo una redditività propria costante e progressiva. E’ stata solo la volontà politica a far chiudere l’ente". Questa la sintesi delle testimonianze raccolte dal Collegio del tribunale di Ascoli nel corso dell’ultima udienza del processo sul fallimento di Asteria, società partecipata dalla Regione Marche, con sede a Monteprandone, avvenuto nel 2013. Dopo che sono state archiviate le posizioni di Adriano Federici e Francesco Capocasa, oggetto del dibattimento davanti al Collegio sono le condotte di Dante Bartolomei, Barbara Toce, Germana Ciccola e Carlo Damiani. Bartolomei, offidano di 73 anni, è stato presidente del consiglio di amministrazione di Asteria dal 20 settembre del 2000 al 25 ottobre del 2012, nonché quale presidente del cda del Pep Scpa dal 28 novembre 2008 al 21 settembre del 2012. Toce, 51enne fermana, è imputata quale membro del cda dal 21 settembre 2004 al 25 ottobre del 2012. Ciccola, 55enne di Fermo, è stata consigliere dal 31 agosto 2005 al 25 ottobre 2012. Damiani, 65enne ascolano, è stato membro del cda dal 14 luglio 2009 al 18 marzo 2011 e vice presidente dal 19 marzo 2011 al 3 gennaio del 2013. Sono difesi dagli avvocati Mauro Gionni, Igor Giostra, Sabrina Massicci e Giampietro Casagrande. Tra i testimoni, Giorgio Danoni, rappresentante di una società socia di Asteria che ha riferito sulle modalità che furono studiate in quegli anni di raccolta di oli esausti (civili e industriali), con vantaggi per le aziende che l’hanno adottata e propedeutica al riconoscimento delle Bandiere Blu per i comuni della costa adriatica, grazie alla significativa riduzione dell’inquinamento dell’ambiente. E’ stato sentito anche Luciano Agostini, all’epoca vice presidente della Regione Marche. "La sede divenne di proprietà di Asteria in cambio della redazione di progetti, di fatto determinando un incremento del patrimonio sociale" ha detto Agostini ricordando che analoghe iniziative furono adottate dalla Regione anche per altri due centri di ricerca, aventi sede ad Ancona e Pesaro. Negli anni oggetto del processo Valerio Lucciarini era sindaco di Offida, comune socio di Asteria: "Grazie ad Asteria abbiamo costruito a Offida un parco fotovoltaico a terra che ha coperto il 40% del riscaldamento, rivendendo l’energia prodotta".

Peppe Ercoli