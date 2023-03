’Il Cristo in gola’ con Blow Up

Evento fuori programma per la stagione culturale di Blow up di Grottammare. Domani alle ore 21.15 presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, paese alto si terrà la proiezione de "Il Cristo in gola", l’ultimo capolavoro del grande regista e attore Antonio Rezza. Una proiezione in esclusiva a livello nazionale grazie alla mediazione del filmaker ripano Camillo Perazzoli. Il regista Antonio Rezza sarà ospite in collegamento dopo la proiezione per conversare con il pubblico. Il Cristo in gola, che Antonio Rezza dirige stavolta senza l’abituale supporto di Flavia Mastrella, è la conferma del genio dell’attore, regista, e scrittore, che qui arriva a confrontarsi con la figura di Gesù il Nazareno togliendole quella che è per accezione comune la sua virtù più riconoscibile: la parola. Tra urla e gemiti Il Cristo in gola è un viaggio eretico eppur mai concettualmente blasfemo, orgogliosamente ateo.