"Il crocifisso tornerà a casa". La sorpresa di Pasqua del vescovo

"Riporteremo qui il crocifisso il venerdì santo". Questo l’appuntamento che il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri ha dato ieri ai fedeli della chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona in occasione della benedizione del nuovo altare della chiesa di Porta Romana restaurata completamente dopo il terremoto del 2016. Una cerimonia alla quale hanno partecipato tante persone a testimonianza dell’affetto e la devozione che i fedeli nutrono per questo luogo di culto. "E’ con grande gioia che ci troviamo qui. Perché ad Ascoli c’è una chiesa dedicata al Crocifisso dell’Icona? Perché si sentiva il bisogno di mettere in un luogo particolare della città il cuore di noi cristiani, il crocifisso risorto, il mistero pasquale di Gesù" ha spiegato monsignor Palmieri ai fedeli presenti in chiesa. Il restauro è stato profondo ed è già stato apprezzato da chi ieri ha presenziato alla funzione religiosa, propedeutica alla riapertura al culto che avverrà in occasione della Via Crucis cittadina del venerdì santo. "Quando sarà illuminato a festa sarà ancora più bello; ma non fermiamoci all’aspetto estetico e artistico" ha ammonito il vescovo. "E’ un luogo caro ad Ascoli per

ché tanti ascolani lo sentono a loro molto caro. Guardiamo allora al senso più profondo. Questo è un luogo umano dove possiamo guardare il crocifisso e capire di essere capiti; dove possiamo contemplare il crocifisso risorto e sentire che forse le nostre sofferenze del momento possono essere vissute con amore. E allora viviamo con gioia questo momento". La chiesa del Ss Crocifisso dell’Icona sorge dove nei secoli scorsi c’era una piccola chiesa che nel corso degli anni ha subito numerose trasformazioni fino ad arrivare allo stato attuale nel 1780, grazie all’opera di Lazzaro Giosafatti. Viene da sempre considerata tra le più importanti dopo la cattedrale di Sant’Emidio, anche per via della presenza dello splendido crocifisso tardo cinquecentesco, ritenuto miracoloso. I danni subiti dall’edificio nell’agosto del 2016 sono stati aggravati delle successive scosse di ottobre e gennaio 2017: i più grandi erano localizzati nella parte presbiterale, in particolare al di sotto della cupola, oltre che sugli archi trionfali e sui setti trasversali. Erano inoltre presenti lesioni sugli archi delle cappelle laterali. I lavori si sono dunque concentrati sulle murature, sull’area presbiteriale e sulla lanterna; effettuato anche il ripristino di tutta una serie di elementi di finitura ed il restauro degli apparati pittorici e in stucco della cupola.

Peppe Ercoli