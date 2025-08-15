Il crollo a Monticelli: "Albero nell’area giochi, i pini spostati restano senza radici profonde"

Ha suscitato un acceso dibattito, specie sui social, l’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulle nostre pagine in merito all’albero spezzatosi improvvisamente e crollato a terra domenica scorsa nel giardinetto di via degli Iris a Monticelli. La buona notizia è che è successo di notte e nessuno fortunatamente era presente al momento dle crollo. La notizia preoccupante è invece che i residenti e i frequentatori di questo piccolo polmone verde attrezzato temono che la stessa sorte possa capitare anche agli altri alberi e che possa succede durante il giorno o nelle ore immediatamente dopo cena, quando ci sono diverse persone, bambini compresi, specie in queste serate estive.

Sulla questione interviene il professor Camillo Di Lorenzo, noto insegnante ascolano, esperto della materia. "A difesa dei pini, mi preme far presente, da botanico fitopatologo, che non è vero che quel tipo di pini ha solo un apparato radicale superficiale. Hanno invece un forte apparato radicale fittonante che, purtroppo, in caso di trapianto e di allevamento in vivaio viene sacrificato" spiega il prof Di Lorenzo aggiungendo che "la pianta prova a reagire con un maggiore apparato radicale superficiale al fine di assicurarsi acqua e sali minerali necessari per le sue funzioni vitali. La fragilità di questi pini non dipende quindi dalla loro natura ma quasi sempre dall’intervento umano. Purtroppo i pini hanno preso questa nomea errata di essere piante senza fittone e con radici superficiali".

"Anche i danni delle radici dei pini in via Napoli sul manto stradale – continua il professore – sono dovuti ad un suolo non adeguato allo sviluppo dell’apparato radicale in profondità: ad esempio, compattazione con mezzi di lavoro pesanti, strati impermeabili, inquinati da cemento o altro" conclude Di Lorenzo annunciando che parlerà di questi temi in un prossimo incontro al Parco delle Sequoie in via Vittorio Emanuele Orlando, con ex allievi Giardinieri d’Arte.

Sul dibattito riguardante l’albero di via degli Iris che sarebbe stato riposizionato qualche tempo fa, è intervenuta anche la sezione di Legambiente di Ascoli che a chi chiede l’eliminazione dei pini, sostenendo che sono instabili, ha replicato ricordando che "il pino va tagliato soltanto quando rappresenta un pericolo". In ogni caso è evidente che il pino è un tipo di pianta che necessita di manutenzione, in particolare curando con attenzione la potatura, l’irrigazione e la protezione da parassiti, soprattutto quando è inserita in un contesto urbano. È importante inoltre conoscere le esigenze specifiche di ogni tipo di pino per garantire la sua salute e longevità. Ricordiamo che la salute e la longevità degli alberi va di pari passo con la nostra, tanto che molte città europee e non stanno ripensando i loro piani urbanistici per inserire alberi e contrastare le ondate di calore dovute alla crisi climatica.