Il Csb Villa Murri trionfa in serie B

Annata splendida per il Csb Villa Murri squadra che ha militato nel campionato cadetto di serie B di boccette e che lo ha concluso conquistato a pieno titolo la vittoria e il primo posto che gli è valsa la laurea in serie A. La squadra del Csb Villa Murri è capitanata da Alberto Mecozzi e ha tra i giocatori singoli: Andrea Fratalocchi, Arduino Piattoni, Giuseppe Morlacco, Raffaele Mininno, Maurizio Maranesi, Luigi Guardiani, Giuseppe Marcotulli. Un ulteriore motivo di soddisfazione è dato dal fatto che il duo formato dai giocatori Guardiani e Marcotulli è stato promosso con la medaglia d’oro come miglior squadra del campionato. Una serie di risultati lusinghieri nel campionato provinciale che hanno galvanizzato l’intero gruppo, presieduto da Gerardo Monterubbiano.