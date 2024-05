Il cuore grande dei De Meo: "Servono vestiti per i bisognosi"

"Aiutiamo ad aiutare". E’ l’appello che Lucia Di Virgilio, dell’associazione onlus Antonio De Meo, di Castel di Lama, lancia. La forza delle donne è grande, la determinazione ancora di più. Lucia è una mamma coraggio, quando ha perso il figlio, Antonio De Meo, il 10 agosto del 2009, a soli 23 anni, a seguito di un’aggressione compiuta da tre rom minorenni, non si è abbandonata all’odio, ha deciso che da quel dolore poteva rinascere l’amore ed ha raccolto tutte le energie per creare un’associazione pronta ad aiutare tutti. All’associazione in questo periodo scarseggiano alcuni indumenti, per questo Lucia ha deciso di lanciare un appello: "Chiedo che ci supportino nella ricerca di abiti maschili – dichiara –, ma non quelli classici, da festa, ma abiti da lavoro, da portare tutti i giorni, per persone in difficoltà. Occorrono anche abiti per bambine dai 7 ai 10 anni, le scarpe per i più piccoli, soprattutto per i bambini dai 3 ai 6 anni. Chi può doni all’associazione, che donerà a chi ne ha più bisogno. E’ necessario sensibilizzare e incentivare la cultura del recupero, del riuso ed evitare anche lo spreco. La nostra associazione – prosegue Lucia – aiuta più di 115 famiglie, doniamo alimenti e vestiario".

La serietà e la dedizione che Lucia impiega, insieme a suo marito Giuseppe, in questa sua missione intenerisce il cuore. L’associazione Antonio D Meo sostiene le famiglie bisognose della Vallata, per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 320802 4329 o recarsi nella sede dell’associazione in Via Po, a Castel di Lama (Ex Prater), consegnando abiti usati, giocattoli, cibo a lunga conservazione.