Il dato in controtendenza A sorpresa salgono i nati "All’ospedale Mazzoni 40 in più rispetto al 2022"

Una bella notizia per il Piceno: per la prima volta da tanti anni, i nuovi nati sono in salita. Scongiurata sembrerebbe quindi anche la riduzione dei posti letto nella patologia neonatale dell’ospedale ‘Mazzoni’ dove da oggi fino al 28 agosto sarebbero dovuti scendere a tre, di cui due per ricoveri ordinari e uno per l’emergenzaurgenza, altre buone notizie arrivano dall’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia. La prima è che secondo i dati forniti dal reparto, nello stesso si sta nascendo di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e infatti: dal primo gennaio al 29 giugno 2022 le nascite sono state 236, mentre dal primo gennaio al 29 giugno 2023 sono state 276. Dunque, 40 in più.

Ma non è finita qui. Da qualche giorno al nosocomio ascolano i papà possono assistere al parto della propria compagna, o moglie, anche in caso di cesareo. "E’ aumentato il lavoro dell’ostetricia – dice il direttore facente funzione Giampiero Di Camillo –. Con le ultime innovazioni che stiamo introducendo, grazie anche a Capalbo, a Milani e all’equipe dell’anestesia, avremo la possibilità di trasformare la sala parto in sala operatoria con un letto convertibile che è stato acquistato e che arriverà prossimamente. Inoltre, da qualche giorno abbiamo inaugurato la presenza del papà in sala operatoria durante il cesareo. Non c’era prima questa possibilità, e devo dire che ci sono già altre richieste. Ora faremo un protocollo specifico perché ci sono altri reparti al nord delle Marche e dell’Italia che già lo fanno. Ci teniamo molto a questa unità mamma-papà. E poi c’è un altro progetto che presto vedrà la luce, ovvero quello della casa parto. Insomma, sono stati fatti diversi investimenti in ostetricia e ginecologia e dunque è chiaro che sia aumentata l’attrattività". "Inoltre – continua – vista la crescita dei parti e grazie all’appello che abbiamo fatto a tutte le forze disponibili, è stato interrotto l’ordine di servizio avente ad oggetto la riduzione dei posti letto nella patologia neonatale che, dunque, tornerà all’originario. I letti verranno ridotti leggermente (e non drasticamente portandoli a 3 come era in programma da oggi ndr) in attesa dell’attivazione di una graduatoria che permetterà di recuperare personale infermieristico che, a sua volta, permetterà di tornare a tutti i letti che aveva la patologia neonatale. Viste le tante mamme che stanno partorendo in questo periodo si è reso necessario non apportare questa riduzione, altrimenti non saremmo stati in grado di accogliere altre gravidanze".

Lorenza Cappelli