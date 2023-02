Il debutto per la Compagnia Lu Frecandò Da Spinetoli stasera al Centro Pacetti

È il momento del debutto per la Compagnia Lu Frecandò di Spinetoli che porterà in scena, stasera alle 21, nell’auditorium ‘Centro Pacetti’ di Monteprandone, la commedia ‘La Mmidia’ di Giuliana Piermarini. Il lavoro teatrale è il frutto del gruppo di Pagliare ‘Sipario Aperto’, gli attori sono anche iscritti al corso di teatro dialettale della sezione Uteap di Pagliare. Dopo mesi e mesi di impegno, costanza, perfezionamento ed ideazione, sono finalmente pronti per calcare la scena e rendere reale questo progetto. Saliranno sul palco Aldo Mascitti nei panni di Pasqualucce, Elvira Stracci in Reghetta, Maria Pia Sabatini in Angela, Luigina Diamanti in Maria Rosa, Ninetta Massicci in Frangina, Maria Coccia in Caterina, Donatella Allevi in Felimena, Adorina Cinciripini in Felicetta, Giancarlo Narcisi in Dario, Diana Fazzini in Ngecca e infine Luigino Balestra vestirà i panni di Ndò.