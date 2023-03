Il decalogo per usarne meno

Enea, Ente nazionale energia e ambiente

presenta un decalogo contro gli sprechi

1 Mantenere efficiente l’impianto idrico e verificare la presenza di perdite occulte

2 Chiudere il rubinetto per evitare che l’acqua scorra inutilmente. Per lavarsi i denti sarebbero

necessari solo 1,5 litri, evitando di sprecare fino a 30 litri.

3 Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure per sciacquare i piatti

prima di metterli in lavastoviglie o per annaffiare (se non salata)

4 Lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico e non oltre i 40-60 gradi.

5 Preferire rubinetti con sensori o con rompigetto aerato che riducono il flusso dell’acqua

6 Installare sciacquoni a doppio tasto per risparmiare anche 100 litri d’acqua al giorno

7 Doccia invece che la vasca da bagno per risparmiare fino a 1.200 litri all’anno.

8 Chiudere l’impianto centrale in caso di periodi prolungati di mancato utilizzo, come quando si parte per le vacanze

9 Usare sistemi di irrigazione temporizzati, a goccia o in subirrigazione, in virtù della

loro maggiore efficienza;

10 Utilizzare pavimentazioni drenanti nelle superfici esterne agli edifici, al fine di conservare la

naturalità e la permeabilità del sito.