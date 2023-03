"Il decreto salva le scuole Una boccata d’ossigeno"

Il rilancio delle zone colpite dal sisma, che permette di evitare lo spauracchio dello spopolamento, passa anche e soprattutto attraverso il mantenimento di alcuni servizi fondamentali, come ad esempio la scuola. E, in tal senso, vanno alcuni degli emendamenti al decreto-legge sulla ricostruzione post terremoto che sono stati approvati la scorsa settimana in commissione Ambiente, al Senato, su impulso dell’onorevole e commissario Guido Castelli. A spiccare, infatti, è la deroga al numero minimo di alunni nelle classi delle scuole del cratere. Ciò, infatti, potrebbe consentire di evitare il fenomeno delle pluriclassi, che nel Piceno spaventa annualmente i sindaci e le famiglie. Ad accogliere con entusiasmo l’emendamento, in attesa che il decreto venga trasformato in legge (ma non ci sono dubbi sul fatto che ciò accada), è il dirigente scolastico dell’Isc Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio, che guida appunto le scuole di quattro comuni terremotati: Arquata, Acquasanta, Roccafluvione e Venarotta. "Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma sul sito ministeriale c’è già la presa d’atto di tali novità – ammette il preside –. Entro il 12 marzo il decreto diventerà legge e si tratta sicuramente di un ottimo segnale per le nostre zone. In un certo senso, diciamo che vengono poste le basi per avere maggiori risorse nella costituzione delle stesse classi. Nei comuni montani, al momento, la normativa prevede che debbano esserci minimo dieci alunni per costituire una classe e la deroga consentirà, appunto, di formare delle classi anche con un numero di ragazzi inferiore. Ribadisco, è una vera e propria boccata d’ossigeno perché si tiene conto, finalmente, del fatto che la scuola rappresenta un presidio importante nei territori che stanno ancora pagando a caro prezzo le conseguenze del terremoto".

Il dirigente, poi, annuncia che dal prossimo anno scolastico, 2023-2024, tutte le nuove strutture scolastiche saranno pronte. "Sono in corso gli ultimi lavori – conferma il professor Spurio –. In realtà, al momento non ci sono particolari criticità a livello strutturale, perché i ragazzi si trovano in plessi sicuri, seppur in alcuni casi momentanei. A Roccafluvione si stanno svolgendo gli interventi di adeguamento sismico, mentre a Venarotta siamo alla fase finale per la realizzazione della nuova scuola del paese. Ad Acquasanta, invece, a breve inizieranno i lavori per il nuovo edificio della scuola primaria e della scuola per l’infanzia. Insomma, dal prossimo anno scolastico si tornerà, a tutti gli effetti, alla normalità. Sempre incrociando le dita". Matteo Porfiri