’Il dio bambino’ con Fabio Troiano

‘Il dio bambino’, spettacolo interpretato da Fabio Troiano e diretto da Giorgio Gallione, arriva tra le cento torri. L’appuntamento è per il 28 gennaio, alle 21, al teatro Ventidio Basso, grazie alla produzione Nidodiragno/Cmc. Uno specchio della nostra contemporaneità, sospesa tra infantilismo, illusione e il patetismo del voler restare giovani a tutti i costi. Eppure ‘Il dio bambino’ è stato scritto nel 1993, firmato da due fuoriclasse come Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Oggi, a poco più di trent’anni di distanza, questo monologo corrosivo e commovente torna nei teatri grazie alla verve di Troiano e alla regia di Gallione. "È una storia stupenda, molto cinematografica – dice Troiano – in cui si pone l’accento sullo spaccato di vita di un uomo che rincontra una donna, della loro storia d’amore e degli accadimenti che ne derivano, dal matrimonio ai figli". Info: 0736/298770.