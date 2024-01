‘Il dio bambino’al Ventidio Basso. Stasera lo show con Fabio Troiano

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, lo spettacolo ‘Il dio bambino’ arriva al teatro Ventidio Basso di Ascoli, stasera, alle 21, nell’interpretazione dell’attore Fabio Troiano diretto da Giorgio Gallione, grazie alla produzione Nidodiragno/Cmc. Uno specchio della contemporaneità, sospesa tra infantilismo, illusione e il patetismo del voler restare giovani a tutti i costi. Eppure, a trent’anni di distanza da quando è stato scritto, questo monologo corrosivo e commovente torna nei teatri grazie alla verve di Troiano, protagonista assoluto sul palco, e alla regia immaginifica di Gallione, con la stessa immutata potenza. "Il testo indaga sull’uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto, o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza – spiega Gallione –. Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza. Gaber e Luporini conducono un’indagine mai autoassolutoria, spietata e affettuosa al contempo, che cerca di radiografare le differenze tra questi due esseri, con la consapevolezza che se queste differenze si annullassero, la vita cesserebbe di esistere. Il dio bambino rimane un testo di incredibile forza e attualità. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia". "È una storia stupenda, molto cinematografica – aggiunge Troiano –, in cui si pone l’accento sullo spaccato di vita di un uomo che rincontra una donna, della loro storia d’amore e degli accadimenti che ne derivano, dal matrimonio ai figli, vale a dire quello che può capitare a ognuno di noi. Uno degli aspetti più interessanti del monologo, e del lavorare con Gallione, è che ti spinge a indagare ogni singola parola, a andare fino in fondo a ogni singola frase".

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, lo spettacolo è intervallato da frammenti di canzoni di Gaber. La regia di Gallione valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti. I biglietti (intero 20 euro, ridotto 15 euro) sono in vendita alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736/298770) e su www.vivaticket.com.

Lorenza Cappelli