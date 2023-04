Il dipinto di Vespasiani a Mattarella

Nella sede del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare di Roma si è tenuta la celebrazione dei cento anni della sua costituzione. Un evento storico che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale è stato donato un pregevole dipinto di Mario Vespasiani, artista di Ripatransone, scelto per essersi distinto anche per le sue qualità umane dimostrate nel tempo e per l’attaccamento a quei valori fondamentali di identità e unità. L’opera raffigura la veduta aerea dell’Altare della Patria, monumento caro all’artista poiché durante il bombardamento di San Lorenzo, il nonno Mario era proprio di guardia al Milite Ignoto. Il dipinto riassume tutta l’estetica di Vespasiani, che in quelle pennellate ha saputo far risuonare passione, sentimento ed energia. Ma sono i colori, quel virtuoso abbinamento cromatico a rendere le opere dell’artista inconfondibili.