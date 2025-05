Il direttore dei musei premiato dall’arma: carabiniere ad honorem

Stamani alle 11.30, nella sala Ceci dei Musei Civici di Ascoli, l’arma dei carabinieri conferirà al professor Stefano Papetti la nomina a carabiniere ad honorem. L’onorificenza, fortemente voluta dal comando provinciale dell’arma, rappresenta un riconoscimento ufficiale per il costante impegno del celebre storico dell’arte nel recupero e nella tutela del patrimonio culturale italiano. Figura di riferimento nel panorama artistico internazionale, Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli, ha collaborato attivamente con i carabinieri, offrendo consulenze fondamentali per l’identificazione e la valorizzazione di opere d’arte trafugate. La sua competenza ha contribuito in maniera determinante a restituire capolavori al pubblico, altrimenti destinati all’oblio.