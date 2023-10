Il direttore dell’Amat: "Discussioni, ma non ho minacciato ritorsioni"

E’ attesa per il 5 dicembre la sentenza del processo che vede il direttore dell’Amat Gilberto Santini imputato davanti al tribunale di Ascoli di tentata violenza privata. Una vicenda che risale al luglio 2019 e denunciata da Synergie Teatrali, compagnia di Ascoli fondata dall’attore Stefano Artissunch. Secondo l’impianto accusatorio, in qualità di direttore dell’Amat Santini avrebbe minacciato Danila Celani (socia accomandataria di Synergie Teatrali e moglie di Artissunch) di cancellare tutti i contratti sottoscritti con l’Amat se Synergie Teatrali non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche, pur non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà. "Ero chiaramente deluso, ma non ho minacciato nessuno dell’agenzia Synergie. Non è nella mia indole" ha detto ieri Santini davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti durante l’interrogatorio al quale ha deciso di sottoporsi spontaneamente.

Santini ha spiegato qual è il ruolo dell’Amat, i rapporti coi comuni delle Marche che ne sono soci e dai quali riceve mandato di organizzare stagioni teatrali in un rapporto di reciproche proposte. Stagioni che sono poi finanziate dalle amministrazioni comunali: "Le uniche – ha aggiunto – che hanno il potere di annullare uno spettacolo, io non l’avevo di certo e nemmeno l’Amat". "Quella doppia stagione a Civitanova, comune legato all’Amat dal 1983, era un problema per noi e lo dissi chiaramente alla signora Celani con la quale ho avuto sempre buoni rapporti. Ne abbiamo discusso – ha aggiunto il direttore dell’Amat – ho manifestato tutta la mia delusione e il disappunto per i due spettacoli con Nancy Brilli e Lino Guanciale che volevano portare a Civitanova, ma non ho mai minacciato ritorsioni, tanto che successivamente Synergie teatrali ha continuato a lavorare con Amat e anche per la prossima stagione ci sono in cartellone nei teatri delle Marche loro spettacoli".

Sollecitato dall’avvocato di parte civile Giulio Natali a riferire e spiegare il senso di conversazioni telefoniche intercorse con la Celani, Santini ha risposto con molti "non ricordo". La Procura di Ascoli aveva inizialmente chiesto l’archiviazione dell’inchiesta; a seguito dell’opposizione di Synergie Teatrali il gip di Ascoli ha ordinato l’imputazione coatta, così Santini è finito sotto processo.

Peppe Ercoli