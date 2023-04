Il direttore di Cerrano: "Qui l’abbiamo creato e porta solo vantaggi"

L’area marina protetta Torre del Cerrano è la prima in Abruzzo e nel medio Adriatico, istituita ufficialmente il 7 aprile 2010 con la pubblicazione della legge istitutiva sulla Gazzetta e si trova in provincia di Teramo nel territorio a cavallo fra i comuni di Pineto e Silvi Marina. Il direttore del Parco è Fabiano Aretusi Aretusi, quali sono i vantaggi dell’area Marina Protetta?

"Sono tantissimi ed evidenti per i territori. Capisco che c’è sempre un po’ di paura di chi investe, come albergatori, concessionari di spiaggia, pescatori. La nostra area marina protetta è sorta nel 2014, poi nel 2019 è stata rinnovata e nel 2022 è stata la prima area protetta in Europa a conseguire la fase 2 della carta Europea del turismo sostenibile. Non è un logo, ma una certificazione importante sul turismo responsabile. Dal momento dell’istituzione è quasi impossibile trovare un operatore turistico contrario all’area marina protetta. Collaboriamo con le 71 concessioni balneari e con gli albergatori abbiamo fatto un percorso di certificazione per le strutture ricettive che ogni anno partecipano all’alta scuola di turismo ambientale e si formano 30 operatori ogni anno tra guide, operatori e albergatori, ma soprattutto sono sempre più i turisti che si fermano per visitare l’area marina protetta". Quali sono, invece, i disagi? "Non ne ho trovati. Può sembrare un certo aumento della burocrazia, ma tutto si risolve. Le attività legate alla pulizia delle spiagge, ad esempio, le abbiamo risolte con l’istituzione del tavolo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e i pareri. La piccola pesca artigianale, con reti da posta, nasse e cestini è autorizzata. Noi abbiamo progetti per la promozione della pesca di questo genere e consegniamo ai pescatori anche nasse da pesca che non impattano sui delfini. Le vongolare possono pescare solo fuori dell’area marina protetta e la pesca a strascico fuori dai 37 Kmq del parco marino. Gli operatori possono essere spaventati e i Comuni pensano di perdere i loro poteri. Il momento più importante è quello dell’istituzione dell’area marina protetta perché è necessario che tutti siano parte del dialogo. Chi è preoccupato, devesapere che il Parco marino deve diventare un punto di forza e non di debolezza. Tanti timori e preoccupazioni, comprensibili, devono essere superate guardando le altre aree marine protette che portano solo benefici e non danni".

Marcello Iezzi