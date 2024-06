Il direttore di Fanpage Francesco Cancellato presenta il suo ’Nel continente nero’

L’Anpi provinciale invita la cittadinanza domani alle 18 alla libreria Rinascita di Ascoli per la presentazione del libro di Francesco Cancellato ’Nel Continente Nero. La destra alla conquista dell’Europa’. A una settimana dalle elezioni europee che hanno visto la vertiginosa crescita delle destre estreme Cancellato spiegherà le radici profonde del loro successo, in particolare come negli ultimi anni formazioni un tempo ai margini della vita politica siano riuscite a diventare egemoni nella società e a dettare l’agenda, influenzando le scelte strategiche dell’Ue per il futuro.

Il saggio di Cancellato è stato pubblicato ben prima delle elezioni dell’8-9 giugno. Il direttore di Fanpage.it firma un’approfondita inchiesta senza sconti sui partiti della Destra del Vecchio Continente. Attraverso interviste a giornalisti stranieri e confronti con esperti, Cancellato ricostruisce l’ascesa delle formazioni di destra nei singoli Stati, mettendo in luce i binari comuni su cui si muovono, dai finanziamenti transnazionali alle radici nei regimi dittatoriali, dal negazionismo climatico all’islamofobia. Un processo di avanzamento che è prima culturale che politico e che potrebbe mettere a rischio l’equilibrio europeo.

Attraverso un lungo viaggio in. Germania e Svezia, Polonia e Spagna, passando per l’Ungheria e la Francia – con un focus sull’Italia di Salvini e Meloni –, le pagine di ’Nel Continente Nero’ informano e illuminano un processo di avanzamento che è prima culturale che politico.