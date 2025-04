Il direttore sanitario. Trobbiani in pensione:: "Grazie di tutto"

Il direttore sanitario Giovanni Trobbiani, dopo anni di dedizione e impegno, va in pensione dal carcere del Marino del Tronto. Il suo lavoro, sempre professionale e attento, ha lasciato un’impronta importante nell’organizzazione sanitaria della struttura, migliorando il benessere dei detenuti e del personale. Un contributo, il suo, che si è rivelato assolutamente fondamentale per garantire la qualità dei servizi e la cura dei detenuti. "A nome di tutta la comunità del carcere – scrivono i colleghi in una nota –, a Giovanni Trobbiani vanno un sentito ringraziamento e i migliori auguri per una nuova fase della sua vita". A salutare il neo pensionato, tra l’altro, sono intervenuti anche il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore comunale Gianni Silvestri. Entrambi si sono vivamente complimentato con lui per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni vissuti al servizio della comunità.