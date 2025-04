Il direttore Verdecchia:: "Siamo preoccupati per i dazi Usa"

I dazi imposti da Donald Trump sono allo studio, per i riflessi che potranno avere sul territorio, anche dai vertici della Bcc di credito cooperativo di Ripatransone e del Fermano. "Siamo preoccupati, come tutti credo – ha affermato il direttore generale della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – per l’applicazione di una misura così drastica e antistorica che illustri esperti hanno dimostrato essere sbagliata, poiché l’Unione Europea non impone dazi del 40% ai prodotti statunitensi, come invece affermato dal Presidente americano. È, infatti, ampiamente dimostrato che, sull’economia mondiale, tali provvedimenti impediscono a ciascun Paese di specializzarsi secondo le proprie efficienze produttive, innalzano i prezzi dei beni importati, penalizzando i consumatori riducendone il potere d’acquisto e portano a una generale inefficienza complessiva del sistema economico globale. Nella speranza che questa percentuale, di fatto la più alta nella storia economica recente, superiore anche ai dazi medi del 19,8% imposti dagli Stati Uniti nel 1933, sia mitigata da una concertazione tra gli Usa e l’UE, noi stiamo analizzando l’impatto che, se le cose non cambiassero, avremmo sul territorio".