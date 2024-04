’Il disagio dell’adolescente’ . Se ne parla al centro GiovArti

Questa sera, dalle 21 alle 23 al GiovArti di Centobuchi si terrà il secondo appuntamento su ’Il bambino conteso – tutela giuridica e genitorialità’. L’incontro ha per tema ’Il disagio dell’adolescente’ ed è aperto a genitori, insegnanti, educatori, sul tema della transizione dall’adolescenza alla prima età adulta. Ritenendo che il confronto e la collaborazione siano essenziali per affrontare il problema, il dottor Maurizio Tremaroli psicologo psicoterapeuta, e l’avvocato Romina Cristina D’Agostini, presidente dell’associazione Avvocatura e Famiglia sezione di Ascoli Piceno, condurranno l’iniziativa volta a sensibilizzare genitori, insegnanti, avvocati familiaristi, operatori giudiziari sul tema della prevenzione e del contenimento del disagio giovanile. Obiettivo dell’iniziativa è di offrire strumenti di comprensione del disagio e di sostegno alla genitorialità e alla funzione educativa in situazioni di intensa conflittualità.