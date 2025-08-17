Il divertimento non è finito: tra eventi di gusto e festival

Sono tanti gli appuntamenti di questa settimana post Ferragosto. In particolare a San Benedetto si conclude questa sera ‘Benedetto Brodetto’. Piazza Giorgini ospita infatti il festival dedicato alla cucina marinara e al celebre brodetto alla sambenedettese. Oltre agli stand con ricette tipiche, il programma prevede incontri e approfondimenti sul mondo della marineria, le sue storie, le sue usanze e le sue contaminazioni culturali. Un viaggio attraverso il cibo che racconta il territorio, promosso da Tuber Communications.

E sempre a proposito di cibo ad Ascoli prosegue ‘Ascoliva’ il Festival dell’Oliva Tenera ascolana Dop del Piceno. A Castignano questa sera prendono il via invece le Notti Medievali di Templaria Festival con cinque serate ispirate agli eventi del 1225.

Ad Ascoli questa sera inizia la quinta edizione della rassegna Cinema Sotto Le Torri con la prima proiezione al Chiostro di Sant’Agostino. La rassegna estiva, proposta dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con il Cinecircolo ’Don Mauro. Nel corso del tempo’ e la partnership della Publiodeon, propone come primo film ’Una figlia’ di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e Michela Cescon. Alla serata saranno presenti il regista De Matteo e la sceneggiatrice Valentina Ferlan, che tornano ad Ascoli dopo aver presentato in città il precedente lavoro ’Mia’. Lo spettacolo nel Chiostro di Sant’Agostino prenderà il via alle 21 e, anche quest’anno, è ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 331.8354935. La prenotazione garantisce il posto fino alle 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati fino ad esaurimento ai presenti non prenotati. La rassegna proporrà un film ogni sera e si concluderà domenica 24 agosto.

Altro appuntamento da non perdere venerdì 29 agosto con la grande lirica dell’Opera la ‘Tosca’ in Piazza del Popolo. Un evento per appassionati ma anche per chi vuole godere di uno spettacolo sempre emozionante.

Infine, giovedì 4 settembre appuntamento con il Memorial Troiani sempre in Piazza del Popolo. Con la direzione artistica di Dario Dardust Faini l’evento vedrà esibirsi sul palco lo stesso compositore ascolano, il quale per l’occasione proporrà un estratto dello show del suo tour, oltre a nomi importanti del panorama musicale come Gaia e Saturnino. La mission resta sempre la stessa: alimentare la ricerca dell’Ail attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo. Questo il filo conduttore che ha permesso al Memorial di prendere vita fino a diventare uno dei principali appuntamenti della stagione estiva ascolana.

Valerio Rosa