Il docu Allevi-Back To Life in anteprima all’Odeon

Le Marche sul red carpet della XX edizione della Festa del Cinema di Roma con la presentazione di due opere nella sezione ’Special Screening’ Allevi - Back To Life e Il Principe della Follia entrambi realizzati con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission. "Siamo orgogliosi del successo ricevuto da due opere così intense e necessarie da noi sostenute, che nascono e hanno trovato nelle Marche il loro luogo di vita e di produzione – ha dichiarato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission –. Allevi - Back To Life e Il Principe della Follia raccontano, con linguaggi diversi ma complementari, il dolore e la rinascita. Ed è un grande piacere annunciare la proiezione in anteprima nazionale di Allevi - Back To Life ad Ascoli il 13 novembre: presentare il film con la presenza di Giovanni Allevi nella sua città natale, significa celebrare insieme la resilienza di un grande uomo e di un grande artista che ha saputo trasformare il proprio dolore in luce, un esempio per tutti noi".

Applauditissimo dalla stampa presente a Roma l’emozionante documentario Allevi - Back To Life diretto da Simone Valentini e dal maestro marchigiano Giovanni Allevi prodotto da Twister Film con Rai Cinema e Bizart. L’opera segue il ritorno di Giovanni Allevi, dopo la pausa dovuta alla malattia, alla musica e al pubblico nella sua città natale sul palco di Piazza del Popolo di Ascoli e mette in luce il percorso dell’artista con riflessioni universali sul dolore, la vita e il ruolo dell’arte come mezzo di resilienza.

"La malattia mi ha catapultato in una dimensione dove c’è poesia – Ha raccontato Giovanni Allevi durante la presentazione – Ero in ospedale, in bilico tra la vita e la morte, ho cominciato a scrivere trasformando in note le sette lettere della parola mieloma attraverso un procedimento che aveva usato Bach, sono scaturite sette note che formano una melodia bellissima".

Un’idea di fondo, quella di un concerto che sublimasse il suo vissuto trasformandolo in musica, è quella che ha tenuto in vita Allevi durante il percorso della sua malattia e che sta alla base del docu- film, un’opera dedicata alla sorella Stella, scomparsa qualche giorno dopo la diagnosi della malattia.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 17 novembre. Anteprima con la presenza del maestro Allevi il 13 novembre al cinema Odeon.