Il documentario di Leonardo Di Caprio ’Before the flood’ in classe per riflettere

Una delle attività scolastiche riguardanti i cambiamenti climatici è stata la visione del docu-film "Before the flood" (Punto di non ritorno) del noto attore ed attivista Leonardo Di Caprio. Il documentario affronta la tematica delle conseguenze del cambiamento climatico attraverso testimonianze dirette ed interviste a personaggi come Elon Musk, Barack Obama, Papa Francesco. La narrazione si svolge attraversando posti lontanissimi tra loro, dalla Cina alle Americhe, dall’India al Circolo Polare Artico con il contributo di esperti che illustrano le drammatiche conseguenze dell’innalzamento globale delle temperature: inondazioni, siccità estreme, estinzione di forme di vita animali e vegetali. La potenza delle immagini e delle parole ci illustra come la nostra realtà sia oggi fortemente dipendente dai combustibili fossili, responsabili dell’emissione di Co2 e del conseguente effetto serra, causa di fenomeni ambientali di grande impatto. Il mondo viene così descritto quasi come se fosse sull’orlo del baratro. Ma secondo la star hollywoodiana c’è ancora spazio per la speranza ed essa passa attraverso la tecnologia e la sostenibilità, abbracciando le seguenti scelte: passare alle auto elettriche; aumentare la tassazione sulla produzione del carbone (carbon tax); investire sull’allevamento intensivo di polli anziché bestiame da cui si ricavano carni rosse; utilizzare fonti rinnovabili. Inoltre molti sono i movimenti che hanno iniziato ad imporsi, come il noto movimento "Fridays for Future" fondato da Greta Thunberg. Noi umani abbiamo sottovalutato il problema, ora non ci resta altro che fornire il nostro contributo.