Il documentario su Del Duca, show sulla Rai

È stato trasmesso ieri pomeriggio su RaiTre il documentario su Cino Del Duca indimenticato mecenate e presidente della Del Duca Ascoli prima dell’avvento di Costantino Rozzi e della trasformazione in Ascoli Calcio. Un documentario molto emozionante su questo imprenditore, editore, produttore cinematografico e filantropo marchigiano e che raccontato la straordinaria storia di Pacifico Del Duca, detto Cino, che fondò riviste note e importanti tra l’Italia e la Francia tra cui ’Il Monello’, settimanale dedicato ai ragazzi, ’L’intrepido’, pensato per gli adolescenti, e ’Stop’, giornale emblematico del gossip italiano. Bello in tal senso, il ricordo dell’ex sindaco e notaio Nazzareno Cappelli: "Giocavo con la Lillo Del Duca Montedinove – ha ammesso – la squadra intitolata al fratello di Cino che in quegli anni era presidente dell’Ascoli. Venne nello spogliatoio a Natale e ci regalò 2.000 lire. Una grande cifra per quell’epoca". L’Ascoli, infatti, era retrocessa nel campionato di IV serie ed era piena di debiti. Una delegazione allora partì per Milano per andare a convincere Cino Del Duca a salvare l’Ascoli e così nacque la Del Duca. Ai fratelli Cino e Lillo fu dedicato il nuovo stadio in via delle Zeppelle e da lì ripartì la storia ultracentenaria dei bianconeri. "Le Marche e il Piceno in Tv grazie a Cino Del Duca – ha commentato con una certa emozione l’onorevole Giorgia Latini – finalmente ieri ha visto la luce il documentario su Cino Del Duca, che da fattorino e venditore di dispense, divenne uno degli editori di più grande successo in Italia e in Europa. Ad inizio anno promuoveremo questo documentario alla Farnesina e nella città di Ascoli. Il progetto è nato quando ero assessore alla cultura della Regione Marche. In seguito da vicepresidente della Commissione Cultura ho organizzato una missione a Parigi, su invito della ’Fondation Simone et Cino Del Duca’, proprio per valorizzare la figura di questo grande marchigiano, insieme ai sindaci di Ascoli e Montedinove, Marco Fioravanti e Antonio Del Duca. Ringrazio il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e l’ideatrice Paola Severini Melograni". Immancabili, infine le immagini di Costantino Rozzi che ha poi preso le redini della Del Duca Ascoli fino a portarla in serie A.

Valerio Rosa