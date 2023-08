Il dolore che non passa "La tragedia non la vivo solo il 24 di agosto"

"La tragedia del terremoto, noi familiari delle vittime, non la riviviamo solo il 24 agosto ma tutti i giorni: dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera quando ci mettiamo a letto, consapevoli del fatto che faremo fatica a prendere sonno". A parlare è Patrizia Marano, che in quella maledetta notte, a Pescara del Tronto, ha perso in pochi secondi il marito Alberto, il figlio 14enne Tommaso, i genitori, il cognato e tanti amici. Il giorno dei funerali era sola in mezzo a tutte quelle bare e non sapeva più davanti a quale feretro piangere.

Patrizia, sono passati sette anni da quella tragedia. Cosa è cambiato in lei?

"Assolutamente nulla. Il ricordo di quei momenti mi toglie il sonno. Però, dopo aver vissuto questo dramma, posso dire che non ho più paura di niente. Il terremoto mi ha tolto tutto. Cos’altro ho da perdere?".

Lei ha comunque avuto la forza di andare avanti e il coraggio di fondare un’associazione, ‘Io sto con Pescara del Tronto’, che riunisce numerosi parenti delle vittime del sisma: di cosa si tratta?

"Siamo una ventina di persone che, attraverso questa associazione, cerchiamo di far sentire la nostra voce. Ovviamente l’intento principale è quello di onorare la memoria di chi non c’è più, per fare in modo che i nostri cari non vengano dimenticati. Spesso questo accade. E ci ferisce molto. Ho notato, in questi sette anni, che molti familiari delle vittime del terremoto sono stati abbandonati. Soprattutto coloro che non risiedevano sul territorio ma che magari avevano nell’arquatano la loro seconda casa".

Era questo anche il suo caso, vero?

"Sì, noi a Pescara del Tronto avevamo la nostra abitazione estiva, nella quale trascorrevamo le ferie. Questo paese era il posto che amavano di più. Mio figlio Tommaso amava stare qui, tanto che era nato a luglio e tutti i suoi compleanni li ha festeggiati proprio a Pescara. Anzi, io e mio marito Alberto avevamo deciso di volerci trasferire qui per sempre. Poi, purtroppo, è successo quello che tutti sappiamo e non è stato possibile realizzare il nostro sogno".

Qual è l’ultimo ricordo che ha di suo marito e suo figlio?

"Il 6 agosto del 2016, pochi giorni prima del terremoto, io e Alberto avevamo celebrato proprio a Pescara del Tronto le nostre nozze d’argento. Organizzammo una bella festa, invitando tutto il paese. E questo è stato un momento bellissimo, che porterò sempre nel cuore. Tommaso, invece, era un ragazzo fantastico, un piccolo artista che studiava danza all’accademia e suonava il pianoforte. Scusate, ma non ce la faccio….. (scoppia in lacrime, ndr)".

Come vede il suo futuro?

"Al mio fianco c’è Matteo, l’altro mio figlio, che ora ha 29 anni. Abbiamo chiesto la dislocazione a Piedilama, perché ritengo che sia difficile ricostruire a Pescara. Io voglio vivere per sempre qui. I miei cari sono seppelliti al cimitero di Borgo e il mio futuro è restare accanto a loro". Matteo Porfiri