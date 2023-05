Il dolore di Traini: "Scena agghiacciante, ci si sente impotenti"

"Sono stato il primo a prestare soccorso – racconta l’imprenditore Giuseppe Traini, titolare dell’Ecoservices di Castel di Lama, ancora scosso – è stata una scena drammatica, agghiacciante. Mi sono subito reso conto delle condizioni gravissime in cui versavano i due conducenti, in quei momenti ci si sente impotenti. Procedevo in direzione Offida, seguivo la Golf, per evitare di rimanere coinvolto ho dovuto fare una grande frenata, il telefono è caduto sotto il sedile, non riuscivo a trovarlo, per fortuna in poco tempo l’ho individuato e sono riuscito a dare l’allarme. Subito è arrivata l’ambulanza da Offida, poi da Ascoli, i vigili del fuoco e infine l’eliambulanza, hanno fatto del tutto per cercare di aiutarli. E’ stata una scena che non dimenticherò facilmente". E’ il racconto di Traini ancora sotto choc. "Ero dietro la Golf Volkswagen – prosegue –, che procedeva piano, tanto, che avevo deciso, che l’avrei sorpassata, per fortuna non l’ho fatto. Una decisione che mi sarebbe costata molto cara. Ho visto l’incidente in diretta, il crick di una delle auto è schizzato in aria e si è schiantato contro il mio pick-up. Una scena agghiacciante. La Citroen è arrivata contro la Golf e poi lo schianto, un rumore forte, assurdo. Sono subito sceso, uno scenario apocalittico, volevo – racconta con le mani sporche di sangue – dare una mano, ma mi sono accorto che i due automobilisti erano gravissimi, quindi ho preferito chiamare i soccorsi, ho aspettato qui, nella speranza che tutto andasse bene, purtroppo non ce l’hanno fatta".

m.g.l.