Il doloroso addio a Matteo "Sembra un brutto sogno"

Tanti ragazzi e ragazze arrivate anche da San Benedetto oltre che da Monteprandone, per dare l’ultimo saluto a Matteo Cosenza, il 27enne deceduto nel terribile incidente accaduto sull’A 14 tra Ancona sud e Ancona nord nella notte di domenica scorsa. Amici e parenti si sono stretti al dolore dei genitori, il padre Pietro, la madre Rosa Nappa e la sorella Elisa. Un dolore composto, gente attonita, sguardi smarriti e soprattutto un interrogativo: Perché tutto questo. "Sappiamo tutti cos’è successo – ha affermato padre Dieu Mercie che ha concelebrato la messa insieme al parroco don Armando Moriconi, nella Chiesa del Sacro Cuore di Centobuchi – Difronte a una tale realtà non troviamo le parole giuste per aiutare la famiglia, per esprimere quello che sentiamo dentro. Se le parole umane sono povere, quelle di Dio alleggeriscono il tormento. Ci fa arrabbiare questa morte che ha portato via la vita e tutti i progetti di Matteo, che adesso non è più con noi perché ha iniziato una nuova vita. Da quando i familiari hanno saputo la terribile notizia soffrono la morte del caro figlio". Poi il parroco ha parlato della madre Rosa: "Una donna di grande fede che aveva pregato e fatto più volte la comunione per suo figlio. La mamma piangeva la notte e non sapeva perché, fino alla mattina di domenica quando è arrivata la terribile notizia. La mamma l’ha accolta con la fede quella notizia".

Matteo viaggiava a bordo di un Fiat Doblò la notte di domenica, mezzo condotto da un amico di 34 anni di San Benedetto rimasto ferito e le cui condizioni sono in miglioramento. Il giovane ha perso il controllo del Doblò che dopo aver urtato il new jersey si è ribaltato su di un fianco causando traumi devastanti a Matteo che viaggiava sul sedile del passeggero. Il conducente sembra fosse negativo all’alcool test. Pare che i ragazzi fossero diretti in Romagna per incontrare alcuni amici che li avevano preceduti in un locale di Rimini. Fuori dalla chiesa hanno seguito il rito funebre molti ragazzi e ragazze che hanno preferito stringersi, abbracciarsi, piangere tra di loro, restando nell’atrio del luogo di preghiera. Matteo era un tifoso della Sambenedettese e a dargli l’ultimo saluto vi erano molti giovani tifosi Rossoblù. Al termine del rito il parroco don Armando Moriconi si è rivolto alla famiglia di Matteo anche a nome della comunità di Monteprandone: "Il vostro dolore, in qualche modo è anche il nostro. Non siete soli. Siamo tutti storditi, abbandonati, delusi, tanto da sembrare di essere in un brutto sogno, in attesa di risvegliarci per capire che tutto questo non è vero".

Marcello Iezzi