Il dono degli ultras. Defibrillatore alla città

È ancora il grande cuore degli Ultras bianconeri a regalare alla città di Ascoli un momento di solidarietà di amicizia e soprattutto di vicinanza al mondo sanitario. Stavolta sono stati tifosi del ’Settembre Bianconero’ che hanno utilizzato le somme raccolte dalla vendita sciarpe, cappellini, zainetti e t-shirt oltre ad altri gadget, per acquistare un defibrillatore in collaborazione con la sezione ascolana della Croce Verde presieduta dall’ingegner Maurizio Ramazzotti. Come è avvenuto spesso in passato, anche durante la Pandemia, gli ultras del ’Settembre Bianconero’ hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai cittadini ascolani. In particolare, in passato fecero visita al reparto di ostetricia dell’ospedale Mazzoni e consegnarono uno ‘Sfignomanometro’ per la rilevazione della pressione arteriosa, un ‘Saturimetro’ per la misurazione dell’ossigeno nel sangue e dei battiti cardiaci e un ‘Sony kade ad ultrasuoni’ per rilevare i battiti cardiaci del nascituro. "Come negli anni passati, il gruppo si è dimostrato solidale nei confronti dei più deboli e dei bisognosi e rinnova ancora una volta lo spirito di attaccamento alla città" hanno dichiarato i ragazzi del gruppo Sbn. L’impianto verrà posizionato in via delle Zeppelle, nella via del Calcio Spettacolo al termine dei lavori che interessano la riqualificazione della storica strada che conduce allo stadio Del Duca dove in occasione della prima storica promozione in Serie A nel 1974, fu sistemata una grande A bianconera. Via delle Zeppelle diventerà un percorso con le foto della storia ultracentenaria dell’Ascoli Calcio e dei suoi tifosi e ci sarà anche il defibrillatore da usare in caso do emergenza. Alla consegna del defibrillatore al Comune di Ascoli erano presenti il Presidente della la Croce Verde di Ascoli Piceno Maurizio Ramazzotti, i rappresentati del gruppo ’Settembre Bianconero’, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bono e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. Valerio Rosa