Il dono della famiglia alla Rsa

I coordinatori della Rsa di Acquasanta Terme, insieme alla loro equipe, rivolgono i loro ringraziamenti ai familiari del signor Renato Morganti, che hanno donato il ricavato delle offerte della messa in suffragio del loro papà, scomparso di recente, alla struttura, permettendo così di acquistare attrezzatura per gli ospiti. Si tratta per lo più di attrezzi per la fisioterapia. "Vogliamo esprimere un grazie – dicono i coordinatori Silvia Marchetti e Gennaro Pasquale – ai parenti di Renato Morganti, che ci hanno donato le offerte della messa in suffragio del loro caro papà. Denaro che ci ha permesso di acquistare cyclette, palloni, elastici, pesi e attrezzatura varia per la fisioterapia dei nostri ospiti. Hanno sottolineato che si tratta di un modo per ricompensare l’attenzione e la cura che tutto il personale ha avuto nei confronti di Renato". "Abbiamo accompagnato Renato con premura e conforto. Abbiamo avuto la fortuna – ricorda la coordinatrice Marchetti – di incontrare un uomo molto sensibile, allegro, una persona veramente a modo ed indimenticabile. Si tratta di un dono che la famiglia Morganti ha voluto fare per ribadire che il loro caro è stato seguito con attenzione, cortesia, rispetto, professionalità e competenza. Un modo per ringraziare sentitamente ogni persona che si è presa cura di lui. Noi cogliamo questa opportunità per ringraziare la famiglia che si è dimostrata molto sensibile e attenta nei confronti di tutti".