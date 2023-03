Il dono di Gabrielli a Pediatria

E’ stato inaugurato, ieri mattina, nell’unità operativa complessa di pediatria dell’ospedale ‘Mazzoni’, il sistema ecografico completo donato dalla società ‘Fg Holding Spa’ del Gruppo Gabrielli che ha provveduto ad integrare, con una particolare sonda (Convex modello C2-8), il macchinario portatile donato nel mese di dicembre. "L’Ast di Ascoli – dice il commissario Vania Carignani – ringrazia Cesira Gabrielli, presidente della società del Gruppo Gabrielli, per l’ulteriore gesto di attenzione nei confronti dell’ospedale e, in particolare, dell’unità operativa complessa di pediatria e neonatologia". ‘La nuova strumentazione – spiega il direttore della pediatria, Ermanno Ruffini : permetterà lo studio non invasivo degli organi addominali dei piccoli pazienti".