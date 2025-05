Il dottor Franco Peroni in pensione. Come scegliere il sostituto

Il dottor Franco Peroni di Offida dal 31 maggio cesserà il rapporto convenzionale con Ast per il raggiungimento dell’età di pensione. L’amministrazione comunale ha colto l’occasione per ringraziarlo: "A Franco vanno sentiti ringraziamenti e profonda stima per il servizio prestato e un caloroso abbraccio, segno di vicinanza condivisa, per quanto la sua famiglia si è trovata ad affrontare. Per tutto il mese di giugno, in via provvisoria, il dottor Peroni sarà sostituito, nel servizio ai suoi pazienti, dai dottori Francesco Marchegiani e Valerio Benigni".

Dal 22 maggio i pazienti di Peroni dovranno però provvedere alla scelta del nuovo medico di base, da questo punto di vista, tra i medici della medicina di gruppo con sede ad Offida, sia il dottor Marchegiani sia il dottor Benigni hanno la possibilità di acquisire gli assisti. Sarà possibile effettuare la scelta del nuovo medico con le seguenti modalità: inviando un e-mail a anagrafica.ap@sanita.marche.it con l’indicazione del nominativo del medico scelto e allegando un valido documento di riconoscimento, specificando nell’oggetto della mail ‘scelta medico’.