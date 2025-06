Il dottor Giorgio Filipponi: "Terzo avvistamento. Ma non ci sono ancora tracce evidenti"

Sul caso del presunto felino che si aggirerebbe tra le campagne ascolane abbiamo sentito il dottor Giorgio Filipponi, direttore Servizio Sanità Animale dell’Ast.

Dottor Filipponi, di che animale si tratta?

"Ieri c’è stato un terzo avvistamento ma non sono state trovate tracce evidenti dell’animale. Grazie alla disponibilità della polizia provinciale è stato utilizzato un diverso modello di drone con termocamere. Al momento si tratta di stabilire di quale animale stiamo parlando e soprattutto da dove arriva, quali sono le sue abitudini. Ricostruire la sua provenienza è fondamentale".

Da dove arriverebbe questo animale?

"Le possibilità possono essere molteplici: un animale che ha cambiato zona, oppure fuggito da un circo o addirittura scappato da una gabbia. Questo animale dovrebbe lasciare tracce, al momento abbiamo l’aggressione ai danni di un pollaio a Gimigliano, ma dalle carcasse degli animali uccisi non è stato possibile risalire alla natura del predatore".

Ci sono carcasse di cinghiali o altri animali?

"No, non abbiamo riscontri. Adesso è il momento della collaborazione e soprattutto è necessario affrontare la vicenda con serietà. Chiediamo agli allevatori di segnalare tempestivamente al 112 l’eventuale aggressione dei loro animali, inoltre chiediamo alle persone di non avventurarsi in quei luoghi durante l’alba e il crepuscolo".

Maria Grazia Lappa