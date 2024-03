Il dottor Monterubbiano salutato per la pensione

Ad Appignano un saluto speciale al dottor Giorgio Monterubbiano e un caloroso benvenuto ai nuovi medici. Un evento straordinario e toccante, in cui la comunità ha reso omaggio al medico in occasione del suo pensionamento, dopo oltre 37 anni di servizio impeccabile. Contestualmente, è stato dato il benvenuto ai nuovi medici, il dottor Marucci e il dottor Gagliardi, destinati a proseguire il prezioso lavoro del dottor Monterubbiano nel territorio. "Il dottor Monterubbiano – ha detto il sindaco Sara Moreschini – ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la nostra comunità".