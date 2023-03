Il dovere della memoria: strage di Pozza e Umito, Acquasanta si ferma

Quella dell’11 marzo, per Acquasanta, non è mai una giornata come tutte le altre. In tale occasione, infatti, si ricorda la strage compiuta dai nazifascisti proprio l’11 marzo del 1944 nelle frazioni di Pozza e Umito. Un anniversario, quello di oggi, che verrà celebrato in due momenti. Si comincerà alle 10.30, appunto, con il corteo delle autorità, dei ragazzi delle scuole e di tutti i cittadini che partirà dalla sede della Comunanza Agraria per raggiungere il cimitero partigiano di Umito. Qui, gli studenti presenteranno dei brevi ricordi. Dopo la deposizione della corona d’alloro ci saranno i saluti delle autorità presenti e la messa di suffragio per i 39 caduti ricordati dalle bianche lapidi di travertino, tutte uguali, compresa quella di Anna Sparapani, innocente vittima in fasce della barbarie nazifascista. Sarà ricordata anche la solidarietà degli acquasantani verso i partigiani, premiata con una medaglia d’argento al merito civile appuntata sul gonfalone del Comune. Domani alle 11, invece, all’agriturismo ‘Laga Nord’ di Umito, l’Anpi insieme a Jugocoord (il coordinamento nazionale per la Jugoslavia), con il patrocinio dei Comuni di Acquasanta, Valle Castellana e Roccafluvione, organizzano un convegno storico e con l’occasione sarà presentato il volumetto "Storie di guerra e solidarietà tra Marche ed Abruzzo", edito da Davide Ghaleb. Il libro, che ha come sottotitolo ‘Le Memorie di Cola Giovanni da Collefrattale, poemetto in ottava rima di Guido De Iulis’, racconta in maniera assolutamente inedita alcuni avvenimenti della Resistenza locale, nella forma poetica usata dal Tasso e dall’Ariosto e ripresa dai pastori dell’Italia Centrale, i cosiddetti ‘poeti estemporanei’. Tra questi ultimi, il più famoso cultore del genere è l’attore Roberto Benigni.

Matteo Porfiri