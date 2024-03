Il dramma infrastrutture: "In A14 si ferma l’Italia"

Il segretario nazionale di Pmia autotrasporto, l’ascolano Roberto Galanti, ha presentato le problematiche del settore e le proposte per affrontarle al Senato. "Il livello di instabilità e debolezza dell’autotrasporto italiano – ha dichiarato Roberto Galanti – ha raggiunto e superato ogni limite di guardia. Alla storica destrutturazione del settore, derivante dall’assenza di normative adeguate che possono regolare una corretta competizione le imprese italiane, si aggiungono le condizioni di problematiche pesanti come ad esempio i problemi dei valichi alpini, del caos nel traffico austriaco e delle incertezze sui carburanti. Si aggiungono poi problemi riguardanti la scarsità dei conducenti e la sicurezza stradale, ma resta complicato anche il settore delle infrastrutture. Quasi all’improvviso ci si è accorti che per decine di anni le manutenzioni autostradali non erano state pianificate correttamente e per mettervi mano hanno deciso di aprire cantieri su cantieri compromettendo la sicurezza e soprattutto le velocità commerciali che per l’autotrasporto rappresentano i margini di copertura dei costi dei servizi. Il trasporto merci è in fermento sulla fascia adriatica - ha concluso Roberto Galanti - ed è una questione d’importanza nazionale come quella dell’arretramento dell’A14. Chi su quella linea vi lavora è costretto ad attraversare le province del sud Marche con il rischio incombente perpetuo per gli incidenti che si ripetono di continuo e bloccano tutta la dorsale adriatica, comprese la statale adriatica che diviene di fatto impraticabile. L’università di Chieti-Pescara già da molto ha effettuato studi per conto dell’Anas sullo stato della statale adriatica, la SS16, le cui condizioni ambientali già molto difficili da affrontare per coloro che vi abitano, non è più procrastinabile". Valerio Rosa