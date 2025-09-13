Il Fai a Ripatransone: arte, storia e panorami

Il Fai di Ascoli e San Benedetto domani organizzano una giornata di visite alla scoperta del suggestivo borgo di Ripatransone, accompagnato dai racconti appassionati dei volontari. L’evento porterà i visitatori alla scoperta di tre luoghi simbolo della storia culturale e sociale del borgo: il Teatro Luigi Mercantini, Palazzo Fedeli e Palazzo Lupidi Boccabianca.

Il percorso di visita inizierà con il Teatro Mercantini, gioiello ottocentesco intitolato al celebre poeta Luigi Mercantini, figura di rilievo del Risorgimento italiano. Un piccolo teatro all’italiana, con palchetti, decori e un’atmosfera che racconta la vitalità culturale di Ripatransone nel corso dei secoli.

A pochi passi, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta di Palazzo Fedeli, storica dimora nobiliare che oggi ospita la sede della Bcc di Ripatransone e del Fermano, la quale quest’anno celebra i suoi 120 anni dalla fondazione. Un luogo che racchiude l’elegante sala consiliare affrescata e preziose testimonianze del passato, tra cui spicca l’originale manoscritto de La Spigolatrice di Sapri, opera immortale del poeta Mercantini.

Infine, in via del tutto straordinaria, sarà possibile accedere a Palazzo Lupidi Boccabianca, storica residenza privata. L’evento è aperto a tutti e non richiede prenotazione. I visitatori saranno accolti presso il punto Fai in Piazza XX Settembre, davanti alla Loggia del Palazzo del Podestà a Ripatransone, dove riceveranno tutte le informazioni necessarie per partecipare alle visite.

Le attività si svolgeranno dalle 10 alle 13 (con ultimo ingresso alle 12:30) e nel pomeriggio dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18:30). E’ previsto un contributo di partecipazione consigliato che comprende la visita a tutti e tre i beni: 8 euro per gli iscritti Fai, 10 euro per i non iscritti. Sarà possibile iscriversi al Fai durante l’evento. Per informazioni: ascolipiceno@delegazionefai.fondoambiente.it sanbenedettodeltronto@gruppofai.fondoambiente.it