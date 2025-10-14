Il Fai fa ancora centro. Oltre 8.500 visitatori nei gioielli del Piceno

Straordinario boom di presenze per le Giornate Fai d’Autunno con oltre 8.500 visitatori complessivi nei vari siti del Piceno. E’ stato davvero uno strepitoso successo la quattordicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno nel Piceno. Ad Ascoli circa 5.000 persone hanno visitato i quattro siti aperti, con l’Antica Cartiera Papale in testa per numero di accessi, seguita da Palazzo Odoardi De Scrilli, i Saloni del Circolo Cittadino e la Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo dove si è registrato un vero e proprio record di nuovi iscritti. Nella due giorni ad Ascoli, tantissime le presenze da fuori provincia e regione (circa il 70% dei visitatori). "Siamo molto orgogliosi della straordinaria risposta del pubblico e della preziosa collaborazione di istituzioni, scuole e volontari – ha dichiarato Erika Filipponi, Capo Delegazione Fai di Ascoli – Le Giornate Fai rappresentano un importante appuntamento nazionale di partecipazione civica e di riscoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari FAI, alle scuole partecipanti, ai proprietari dei beni, alle istituzioni e ai partner locali che hanno reso possibile il pieno successo dell’evento. Abbiamo raggiunto risultati straordinari e inattesi". E soddisfatto anche il presidente regionale Fai Marche, Giuseppe Rivetti: "Splendide aperture, scelte con cura dalla Rete FAI regionale; un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. Se il paesaggio è la forma della Patria, le Marche sono tutto questo e tanto altro, in ogni parte del suo territorio". A San Benedetto, 3.500 visitatori sono andati alla scoperta del Paese Alto ’Segreto’, tra il Torrione, il borgo ’Sudentre’ e i Giardini di Villa Guidi e di Palazzo Husson da Camara.

Valerio Rosa