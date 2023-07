Il fallimento di Asteria "Non l’hanno voluta salvare"

"Asteria aveva grandi potenzialità e un grande futuro, ma a livello locale non è stato voluto che si salvasse". Questa la testimonianza del vice presidente del Polo Energetico Piceno (Pep) Giuseppe Simonetti che nell’ultima udienza del processo sul fallimento di Asteria, società partecipata dalla Regione Marche, con sede a Monteprandone, avvenuto nel 2013.

Dopo che sono state archiviate le posizioni di Adriano Federici e Francesco Capocasa, oggetto del dibattimento davanti al Collegio sono le condotte di Dante Bartolomei, Barbara Toce, Germana Ciccola e Carlo Damiani. Bartolomei, offidano di 73 anni, è stato presidente del consiglio di amministrazione di Asteria dal 20 settembre del 2000 al 25 ottobre del 2012, nonché quale presidente del cda del Pep Scpa dal 28 novembre 2008 al 21 settembre del 2012. Toce, 51enne fermana, è imputata quale membro del cda dal 21 settembre 2004 al 25 ottobre del 2012. Ciccola, 55enne di Fermo, è stata consigliere dal 31 agosto 2005 al 25 ottobre 2012. Damiani, 65enne ascolano, è stato membro del cda dal 14 luglio 2009 al 18 marzo 2011 e vice presidente dal 19 marzo 2011 al 3 gennaio del 2013. Sono difesi dagli avvocati Mauro Gionni, Igor Giostra, Sabrina Massicci e Giampietro Casagrande. Asteria e Pep erano società collegate.

"Non c’erano rischi di fallimento e quanto accaduto si poteva evitare – ha aggiunto Simonetti davanti al Collegio del tribunale di Ascoli – soprattutto se il Governo non avesse modificato la norma riguardante gli incentivi. La società lavorava e bene, ma anche a livello locale non c’è stata alcuna volontà di salvarla. Tanti i risultati ottenuti – ha aggiunto il vice presidente del Pep – tra cui un macchinario che produceva elettricità dall’olio esausto delle fritture". La Procura contesta la bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso per aver distratto da Asteria 526.432,94 euro erogati nel corso del 2010 a favore della società Polo Energetico Piceno, amministrata in quel periodo da Bartolomei. I soldi erano destinati all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico presso la sede della società fallita; l’opera fu finanziata con un prestito chirografario di 800 mila euro sottoscritto il 26 agosto 2010 presso la Popolare di Ancona, ma non è mai stata realizzata e – secondo la Procura – le somme versate al Pep non sono mai state recuperate. Asteria stava anche cercando di ingrandire l’impianto fotovoltaico, perché la legge stava cambiando e non ci sarebbero stati più i rimborsi. L’impianto fruttava 60.000 euro l’anno e ingrandendolo tale guadagno si sarebbe raddoppiato.

Peppe Ercoli