Il fascino del passato Il corteo conquista tutti

Maestoso ed elegante, ancora una volta, è riuscito a stregare le migliaia di persone che, sin dalle prime ore del pomeriggio, hanno riempito le vie e le piazze del centro sfidando il sole e il caldo. Il corteo storico della Quintana, ieri, ha sprigionato come sempre il suo fascino. Oltre mille i componenti della sfilata, aperta dai carabinieri a cavallo. I primi ad attraversare la città sono stati i castelli, che da questa edizione sono diventati quindici visto il debutto di Castel di Lama. Applausi a scena aperta per le castellane Laura Martella di Arquata, Merita Gjieli per Patrignone, Laura Addis per Folignano, Daniela Speca di Porchia, Raissa Ripani di Acquasanta, Marica De Angelis per Ripaberarda, Giorgia Giuliani per Roccafluvione, Simona Milani per Montemonaco, Jlenia Onesi di Venarotta, Nazzarena Fanesi di Castorano, Valentina Romanelli per Comunanza, Laura Dell’Erba di Monteprandone, Martina Santori per Monte San Pietrangeli, Stefania Carboni per Montegallo e Cinzia Michetti per Castel di Lama. Poi, all’interno del gruppo comunale, a spiccare sono state le cinque nobildonne. A cominciare da Iole Mazzone, nipote di Carletto, s Cecilia Cagnucci, Francesca Di Prinzio, Giulia Ciccanti e Ambra Panichi. Protagoniste, poi, le sei dame. A cominciare da Maja Alberti di Porta Solestà e Valeria Camaiani di Porta Romana, entrambe molto eleganti. Affascinante anche Marianna Velenosi, ‘dama della rosa rossa’ per il sestiere di Sant’Emidio, così come Valentina Formica di Porta Tufilla. Non ha tradito le attese neanche Romina Ripani, dama di Porta Maggiore e moglie del caposestiere Marco Regnicoli. Applausi anche per Maria Giovanna Allevi della Piazzarola. Tra i biancorossi, suggestiva anche la figura di Elisabetta Trebbiani, interpretata da Giulia Crescini, mentre Porta Maggiore ha riproposto il cantastorie e la danzatrice. Assenti i consoli Patrizio Zunica di Porta Solestà e Gigi Tulli di Porta Romana, ai quali va l’abbraccio di tutto il popolo quintanaro. Curiosità: si è rivisto nel corteo l’ex responsabile della pista Maurizio Celani, tra la polizia municipale a cavallo.

m. p.